Patrick Mahomes kann sein Bein nicht belasten, läuft wie Forrest Gump, spielt trotzdem und führt die Chiefs in einer hochklassigen Partie gegen die Cincinnati...

Alles oder Nichts! Wer zieht in den Super Bowl ein? Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören! Am Sonntag steigen in der NFL die Championship Games. Philadelphia Eagles oder San Francisco 49ers? Kansas City Chiefs oder Cincinnati Bengals? Jetzt "Icing the...

kicker vor 4 Tagen - Sport