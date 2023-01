30.01.2023 ( vor 6 Stunden )

Niedersachsens Landesregierung will sich bei einer zweitägigen Klausur in Northeim über die politischen Vorhaben der kommenden eineinhalb Jahre verständigen. Laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geht es dabei etwa um die Themen Klimaschutz sowie Veränderungen in der Industrie. Niedersachsen könne einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sagte der Regierungschef am Montag.