Bei einem Aufprall eines Lkw mit einem Kleintransporter auf der A10 bei Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) hat ein 33-Jähriger am Donnerstagabend...

Kriminalität: Hitlergruß im Hamburger Rathaus: Mann verhaftet Wegen eines Hitlergrußes und des Ausrufs „Heil Hitler“ ist ein 32-jähriger Mann vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich...

abendblatt.de vor 4 Tagen - Top