In Sachsen-Anhalt - Panzer-Unfall bei Bundeswehr-Übung: Zwölf Soldaten verletzt, einer von ihnen schwer Auf dem Bundeswehr-Übungsplatz in Gardelegen bei Sachsen-Anhalt wurden bei einem schweren Unfall am Mittwoch zwölf Menschen verletzt, einer davon schwer. Zwei...

Focus Online vor 5 Stunden - Vermischtes





Feuerwehr Hamburg: Brand nach Knallgeräusch im Eimsbüttel – ein Todesopfer Flammen in Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Vereinsstraße. Eine Person tot geborgen, eine weitere verletzt gerettet.

abendblatt.de vor 7 Stunden - Top