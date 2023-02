01.02.2023 ( vor 4 Tagen )

Niedersachsens neue Innenministerin Daniela Behrens will dringend notwendige Sanierungen bei der Polizei schnell umsetzen. In vielen Polizeiliegenschaften im Land seien die Arbeitsumgebungen nicht gut genug, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch. „Polizistinnen und Polizisten, die für unser aller Sicherheit tagtäglich sorgen, müssen aber vernünftige Arbeitsbedingungen vorfinden“, sagte sie bei einem Besuch der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) in Hannover.