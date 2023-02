In der Lebensmittelindustrie ist viel in Bewegung. Denn immer mehr Menschen wünschen sich eiweißreiche Fleischersatzprodukte. Start-ups suchen nach Wegen,...

Opferzahl in Pakistan steigt: Einsatzkräfte ziehen weitere Leichen aus Moschee Am Montag sprengt sich ein Selbstmordattentäter in einer überfüllten Moschee in der pakistanischen Stadt Peshawar in die Luft. Mehr als 150 Menschen werden...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt