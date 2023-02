Junge Menschen im Ukraine-Krieg: Wie es wirklich ist

02.02.2023 ( vor 1 Stunde )



Sky und Jan lernen sich im Austauschsemester kennen. Sie bleiben in Kontakt, bis Sky in den Krieg zieht. Wie es wirklich ist, einen Freund im Ukraine-Krieg zu verlieren.