Teufelsgott Ich habe einen spannenden Artikel gefunden. https://t.co/EeBRaxxEH3 via @tonline ""Mit 97 Jahren "Hitlerjunge Sal… https://t.co/MekK1ranJC vor 1 Stunde

Ilona Rukh Khan RT @FWWinterberg: Holocaust-Überlebender über Rechtsruck in Deutschland : "Es fängt wieder an" https://t.co/z6QfYkPnlD via @derspiegel vor 3 Stunden