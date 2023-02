Littlewisehen Kein Diesel aus Russland: Was der EU-Boykott bedeutet. https://t.co/WSLcdhkx0M vor 11 Stunden WirtschaftsWoche Wegen des Ukraine-Kriegs kappt die Europäische Union die Rohstoffgeschäfte mit Russland. Der nächste Schritt: ein I… https://t.co/GYwuSgTtPd vor 12 Stunden artep2 🖤❤️💛 RT @CityReport: Kraftstoffe: Kein Diesel aus Russland: Was der EU-Boykott bedeutet https://t.co/SyAfO4BU5V https://t.co/Ma3bUxpN0e vor 13 Stunden Cityreport24 Kraftstoffe: Kein Diesel aus Russland: Was der EU-Boykott bedeutet https://t.co/SyAfO4BU5V https://t.co/Ma3bUxpN0e vor 13 Stunden