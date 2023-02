Franz W.Winterberg 5000 Jahre alte Kneipe entdeckt: Ob reich, ob arm – trinken wollten alle https://t.co/9t9GopJU3W via @derspiegel vor 30 Minuten Dieter RT @derspiegel: Schon um 2700 vor Christus gingen die Leute in die Taverne. Das zeigen Ausgrabungen in Lagasch im heutigen Irak. Der Fund s… vor 1 Stunde Mizzi Donnerschlag RT @derspiegel: Schon um 2700 vor Christus gingen die Leute in die Taverne. Das zeigen Ausgrabungen in Lagasch im heutigen Irak. Der Fund s… vor 1 Stunde Max RT @derspiegel: Schon um 2700 vor Christus gingen die Leute in die Taverne. Das zeigen Ausgrabungen in Lagasch im heutigen Irak. Der Fund s… vor 2 Stunden DER SPIEGEL Schon um 2700 vor Christus gingen die Leute in die Taverne. Das zeigen Ausgrabungen in Lagasch im heutigen Irak. De… https://t.co/yLEzaxRl8X vor 2 Stunden SPIEGEL Ticker Schon um 2700 vor Christus gingen die Leute in die Taverne. Das zeigen Ausgrabungen in Lagasch im heutigen Irak. De… https://t.co/OFz0bG68xl vor 2 Stunden