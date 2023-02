05.02.2023 ( vor 8 Stunden )



Die Bundesregierung will den Ausbau der Windkraft beschleunigen. Im Schnitt sollen bis 2030 täglich "vier bis fünf Windräder " an Land hinzukommen, sagte Kanzler Scholz. Fortschritt solle monatlich kontrolliert werden.