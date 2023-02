In der Untersuchungshaft fällt der Messerstecher von Brokstedt mit verbal aggressivem Verhalten auf. Extremistische Tendenzen beobachten die JVA-Mitarbeiter...

„Es gibt mehrere, ich bin auch einer“ - Kurz vor der Entlassung aus der Haft verglich sich Ibrahim A. mit Anis Amri Am 25. Januar tötete Ibrahim A. zwei Menschen in einem Regionalzug. Nur wenige Wochen zuvor wurde er aus der U-Haft entlassen. Dabei soll er sich in der Zeit im...

