Hoffenheim in der Krise: "Das ist nicht akzeptabel. Es muss etwas passieren" Seit Oktober ist die TSG Hoffenheim sieglos, das 2:5 in Bochum die zweite Klatsche in Serie, der Abstiegskampf Realität. Trainer André Breitenreiter platzt der...

sueddeutsche.de vor 1 Tag - Top