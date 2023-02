05.02.2023 ( vor 1 Woche )



Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sind am Montag (14.30 Uhr) zu Gast bei der Bayer AG am Standort in Berlin-Wedding. Dort wollen sich die beiden SPD-Politiker gemeinsam mit Vorstandsmitglied Stefan Oelrich die Forschungsräume des börsennotierten Chemie- und Pharmakonzerns ansehen. Oelrich ist seit 2018 Leiter der sogenannten Division Pharmaceuticals - der Abteilung, die sich um die Erforschung und Entwicklung von Spezialmedikamenten kümmert.