Angesichts der schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion mit mehr als eintausend Todesopfern hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil...

Mehr als 1500 Tote, 7000 Verletzte, 2000 zerstörte Häuser: Die Auswirkungen des Erdbebens an der türkisch-syrischen Grenze sind katastrophal.

Erdbeben in der Türkei und Syrien - Geologen hatten mit Problemen gerechnet Hunderte Tote sind bestätigt, und es dürften noch viel mehr werden: »Es war eine Frage der Zeit, dass so etwas passiert«, sagt ein Forscher zu den schweren...

