BILD Die Katastrophe in Syrien und der Türkei - 20 Isis-Terroristen aus Knast geflohen! https://t.co/J1Sjg5IHU1 vor 2 Minuten Jan Michael Ihl RT @GoeringEckardt: Die Suche nach Überlebenden der #Erdbeben in Syrien und der Türkei dauert an. In Syrien trifft diese Katastrophe Mensch… vor 2 Minuten HANNAH‘S WELT Das Ausmaß der Erdbeben-Katastrophe ist scheinbar noch nicht abzusehen. Mir tun die Familienleid und vor allem die… https://t.co/3WllcFb3wb vor 5 Minuten Timmi Allen RT @GoeringEckardt: Die Suche nach Überlebenden der #Erdbeben in Syrien und der Türkei dauert an. In Syrien trifft diese Katastrophe Mensch… vor 8 Minuten Michael Kruse, MdB Das schiere Ausmaß der Katastrophe in Syrien und der Türkei bestürzt mich zutiefst. Danke an alle, die jetzt schon… https://t.co/thfY478TTu vor 8 Minuten E. Albrecht 💚 RT @LuytiBabs: https://t.co/nleSx0yHo3 3.600 Tote und es ist nicht mal 24 Stunden her Das ist mit das schlimmste Erdbeben,was ich gesehen… vor 14 Minuten