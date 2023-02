Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Tag



Nach starkem Erdbeben: Hunderte Tote in Syrien 02:00 Ein starkes Erdbeben hat in Syrien Hunderte Todesopfer gefordert. Zahlreiche Gebäude stürzten ein, in den Trümmern suchen Rettungskräfte nach Überlebenden.