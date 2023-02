Erdbeben in der Türkei: Eine Katastrophe für die Menschen - eine Chance für Erdoğan

Ein Mann ersticht in Illerkirchberg eine 14-Jährige, die gerade auf dem Weg zur Schule ist. Ein anderer geht in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg mit...

Einen Tag nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei ist die Lage weiter chaotisch. Beate Apelt berichtet für FOCUS online aus Istanbul, wie sie die...

Die Lage in der Türkei und Syrien ist weiter dramatisch. Mehr als 5000 Menschen sind bei den Erdbeben gestorben - viele werden noch vermisst. Nur langsam kommt...

Emsland: Feuer und Explosion in Scheune: 300.000 Euro Schaden Eine Scheune in Schapen (Landkreis Emsland) ist in der Nacht zum Dienstag vollständig abgebrannt. Das Feuer habe das gesamte freistehende Gebäude betroffen und...

abendblatt.de vor 8 Stunden - Deutschland