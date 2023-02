Evil Inside Gott behüte, Herr Trump hätte sowas gesagt. Aber wenn Joe sowas sagt , ist es okay. Wie finden wir denn das ⁦… https://t.co/G2uPS1Biqh vor 4 Minuten

D. Boeck RT @dpa: Rede zur Lage der Nation: Biden trommelt für «Made in America» https://t.co/UjwfzpdqGY via @WEBDENews (him) https://t.co/3qFbVddO… vor 9 Minuten