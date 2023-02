Militärische Einschätzung: Was für und was gegen die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine spricht Um Putins Luftangriffe abzuwehren, fordert die Ukraine vom Westen Flugzeuge. Experten sagen, welche Waffen in diesem Krieg effektiv sind – und warum nicht...

Basler Zeitung vor 18 Stunden - Top