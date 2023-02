Naturkatastrophe: Bremer Hilfsorganisationen vor Türkei-Einsatz

08.02.2023 ( vor 2 Stunden )



Die Bremer Landesverbände von DRK und ASB bereiten sich auf mögliche Einsätze im Erdbebengebiet in der Türkei vor. So stellt das Deutsche Rote Kreuz in der Hansestadt fünf Sattelzüge zur Verfügung, um Hilfsgüter in die Türkei zu bringen. Die Abfahrt sei für die kommenden Tage geplant, teilte die Senatskanzlei am Mittwoch mit. Das DRK Bremerhaven werde sich personell an dem Konvoi beteiligen. Der Arbeiter-Samariter-Bund in Bremen prüfe die Entsendung von Hilfskräften, um die medizinische Versorgung vor Ort zu unterstützen. 👓 Vollständige Meldung