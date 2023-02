08.02.2023 ( vor 10 Stunden )



Borussia Dortmund ist als letzte Mannschaft in das Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Can sorgte mit einem kuriosen Treffer aus rund 45 Metern für Aufsehen, Reus gelang der Siegtreffer.