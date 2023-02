09.02.2023 ( vor 7 Stunden )



Angesichts der Not und des Elends bei der indigenen Volksgruppe der Yanomami geht die brasilianische Regierunggegen illegale Goldgräber in deren Gebiet vor. Beamte zerstörten logistische Einrichtungen und beschlagnahmten Waffen. Von Anne Herrberg.