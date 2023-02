09.02.2023 ( vor 4 Tagen )



Seit Jahren gibt es in Südafrika kontrollierte Stromausfälle, weil der staatliche Energieversorger überlastet ist. Doch zuletzt spitzte sich die Lage zu. Präsident Ramaphosa rief nun den Notstand aus und will einen Energieminister ernennen.