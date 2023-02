Zahl der Toten nach Erdbeben steigt auf über 20.000 Immer mehr Tote werden aus dem Katastrophengebiet in der Türkei und Syrien vermeldet. Auch drei Tage nach den schweren Erdbeben werden Tausende unter den...

Augsburger Allgemeine vor 13 Stunden - Vermischtes tagesschau.de Auch berichtet bei • Deutsche Welle



Das Erdbeben und die Folgen in Bildern: Zerstörung, Leid – und ein bisschen Hoffnung Auch Tage nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien geben die Helfer die Suche nach Verschütteten nicht auf. Immer wieder gibt es kleine Wunder zu...

Tagesspiegel vor 2 Tagen - Deutschland