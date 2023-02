Trifkonflikt: Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen bei der BSR weiter

10.02.2023 ( vor 6 Tagen )



Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes gehen die Warnstreiks in Berlin an diesem Freitag bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) weiter. Seit den frühen Morgenstunden hätten zahlreiche Beschäftigte dort die Arbeit niedergelegt, sagte eine Verdi-Sprecherin auf Anfrage. Linke-Chefin Janine Wissler besuchte einen Streikposten in der Hauptstadt. Sie unterstütze die Warnstreiks im öffentlichen Dienst, teilte sie mit. „Die Beschäftigten dort halten den Laden am Laufen. Deshalb bin ich heute bei den Beschäftigten der BSR. Den Menschen, die Müll entsorgen und die Straßen sauber halten, darf ein Inflationsausgleich nicht vorenthalten werden.“ 👓 Vollständige Meldung