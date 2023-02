10.02.2023 ( vor 1 Stunde )



Die Bundeswehr fliegt seit gestern Tonnen an Hilfsgütern des THW in die Die Bundeswehr fliegt seit gestern Tonnen an Hilfsgütern des THW in die Türkei . In den nächsten Tagen werde das "so weitergehen", sagt Verteidigungsminister Pistorius. 👓 Vollständige Meldung