2. Bundesliga: Blinddarm-Operation bei Braunschweig-Spieler Henning

Eintracht Braunschweig hat in der 2. Fußball-Bundesliga weiter mit personellen Ausfällen zu kämpfen. Bei Mittelfeldspieler Bryan Henning musste vor dem schweren Auswärtsspiel bei Tabellenführer Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) der Blinddarm entfernt werden. „Bryan Henning hat gestern unverhofft starke Bauchschmerzen gehabt“, schilderte Trainer Michael Schiele am Freitag bei der Pressekonferenz zu dieser Partie. Nur zwei Wochen nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining droht zudem auch Spielmacher Immanuel Pherai am Sonntag wieder auszufallen. „Er hat im Training einen Schlag abbekommen“, sagte Schiele. 👓 Vollständige Meldung