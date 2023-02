Tretjakow-Galerie in Moskau: Sie war längst angezählt

10.02.2023 ( vor 2 Stunden )



Museumsdirektorin Selfira Tregulowa wollte in der Tretjakow-Galerie in Museumsdirektorin Selfira Tregulowa wollte in der Tretjakow-Galerie in Moskau immer die Kunstfreiheit erhalten. Nun wird sie dort abgelöst. Von der Tochter eines Geheimdienstgenerals. 👓 Vollständige Meldung