Snowy Carpender RT @Tagesspiegel: Vor genau einer Woche nahm die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien ihren Lauf. Der Verband Türkonfed rechnet… vor 18 Minuten PCLMedia Nach den katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigt die Zahl der Toten unaufhörlich | PCLMedi… https://t.co/OSqgiNE8OI vor 2 Stunden Eva RT @GregorGysi: Nach dem schrecklichen Erbeben in Syrien und der Türkei stieg die Zahl der Toten heute auf 11.000 an. Trotz des unermesslic… vor 2 Stunden Haji Esfandiari RT @Tagesspiegel: Vor genau einer Woche nahm die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien ihren Lauf. Der Verband Türkonfed rechnet… vor 5 Stunden Joe Hog RT @Tagesspiegel: Vor genau einer Woche nahm die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien ihren Lauf. Der Verband Türkonfed rechnet… vor 5 Stunden Tagesspiegel Vor genau einer Woche nahm die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien ihren Lauf. Der Verband Türkonfed re… https://t.co/nDWDgOdTSW vor 5 Stunden