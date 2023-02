14.02.2023 ( vor 7 Stunden )



In Berlin sind die Liberalen gerade aus dem nächsten Landesparlament geflogen. Die Bayern-FDP begründet den Sinkflug mit der ungeliebten In Berlin sind die Liberalen gerade aus dem nächsten Landesparlament geflogen. Die Bayern-FDP begründet den Sinkflug mit der ungeliebten Ampel Koalition im Bund - und übt sich vor der Wahl im Oktober in Zweckoptimismus. 👓 Vollständige Meldung