Verbraucher: Ostseemesse nach Coronapause: Heimathafen aus Blumen

Zur 31. Auflage der Ostseemesse werden vom 1. bis 5. März nach zweijähriger Coronazwangspause wieder Zehntausende Besucher und rund 200 regionale, nationale und internationale Aussteller auf dem Gelände der Hansemesse in Rostock erwartet. Projektleiterin Juliane Turloff zeigte sich am Dienstag überzeugt, dass es bei der Veranstaltung auf über 10.000 Quadratmetern Fläche wieder regen Andrang geben wird. Die Besucher erwarte jedenfalls eine prall gefüllte Messehalle sowie Live-Musik, eine Showküche und zahlreiche Produkte aus der Region. Ein Highlight ist die auf 1000 Quadratmeter unter dem Motto „Mein Heimathafen“ angelegte Blumenschau, für die schon eine Woche vor Eröffnung am 1. März durch Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) die Aufbauarbeiten beginnen. 👓 Vollständige Meldung