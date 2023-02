Felix Schlumpf RT @NZZ: Mehr als acht Jahre stand Nicola Sturgeon an der Spitze Schottlands. Nach mehreren Dämpfern zieht sie sich nun zurück. https://t.… vor 3 Minuten Neue Zürcher Zeitung Mehr als acht Jahre stand Nicola Sturgeon an der Spitze Schottlands. Nach mehreren Dämpfern zieht sie sich nun zurü… https://t.co/uOjF28W1Om vor 10 Minuten Kazumichi Yamamoto, MD, CAS, PhD RT @zeitonline: Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will offenbar ihr Amt aufgeben. Das berichteten die Sender BBC und Sky New… vor 24 Minuten Ⓜ️🏆🥇#FCB⚽🚨⛟Wulf-Rüdiger RT @BR24: Schottlands Regierungschefin Nicola #Sturgeon will ihr Amt laut Medienberichten niederlegen. Die Chefin der Nationalpartei SNP st… vor 28 Minuten Mario Gericke Nicola Sturgeon: Schottische Regierungschefin tritt laut Berichten zurück https://t.co/c9j8LR7mHT vor 33 Minuten phoenix #Schottland | Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon verkündet ihren Rücktritt. Gut gedient habe man, "we… https://t.co/OC9ZoqFTmO vor 42 Minuten