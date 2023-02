Desinformations-Firma "Team Jorge": Sie manipulieren die Welt

Stürzen Sie sich am 28. Juli mit Disney Illusion Island in ein brandneues Mickey & Friends Abenteuer GLENDALE, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Erleben Sie ein brandneues Abenteuer mit der triumphalen Rückkehr von Disneys Micky Maus in die Welt der...

Business Wire vor 6 Tagen - Pressemitteilungen





Sprühende Idee: Ein paar Ski verändern die Welt Wir benutzen sie für Deo, Desinfektionsmittel und das Dekorieren leerer Wände mit Farbe. Doch erfunden wurde die Spraydose für einen anderen Zweck.

Tagesspiegel vor 1 Woche - Deutschland