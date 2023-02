Gegen Chelsea gelang Dortmund ein dreckiger Sieg, getragen von einer aufopferungsvollen Abwehrleistung. Das hat auch mit Emre Can zu tun. Der blüht in neuer...

Borussia Dortmund tritt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League daheim gegen den FC Chelsea erstmal ohne Kapitän Marco Reus an. Der 33-Jährige wurde von...

Was für ein Tor! Tief in der eigenen Hälfte kommt Karim Adeyimi an den Ball. Keiner stoppt ihn. Und Borussia Dortmund siegt. Dem FC Chelsea nützt beim BVB...

In der Champions League kommt es im Achtelfinale zum Match zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea. Alle Infos rund um Übertragung im Live-Stream und TV,...

Borussia Dortmund tritt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League daheim gegen den FC Chelsea erstmal ohne Kapitän Marco Reus an.