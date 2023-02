16.02.2023 ( vor 16 Stunden )



In den Corona-Jahren schließen mehr Schüler und Schülerinnen in Deutschland ihr Abitur mit einer Eins ab. Besonders hoch ist der Anteil in Thüringen und Sachsen. In den Corona-Jahren schließen mehr Schüler und Schülerinnen in Deutschland ihr Abitur mit einer Eins ab. Besonders hoch ist der Anteil in Thüringen und Sachsen. 👓 Vollständige Meldung