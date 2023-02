Kriminalität: Paar in Wedding homophob beleidigt und angegriffen Nach einem Angriff auf ein 35-Jährigen und dessen Partner in Berlin-Wedding ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz. Es...

Berliner Morgenpost vor 3 Tagen - Deutschland





Rechtsextremismus: Mann greift Bahn-Mitarbeiter am Hauptbahnhof in Hamburg an Nach rechtsextremen Äußerungen und dem Angriff auf Bahn-Mitarbeiter hat die Polizei einen 39-jährigen Mann am Hamburger Hauptbahnhof zeitweise festgenommen....

abendblatt.de vor 5 Tagen - Top