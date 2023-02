17.02.2023 ( vor 1 Stunde )



Die "Schöne Maid" machte ihn Anfang der 70er-Jahre in Deutschland berühmt. Jetzt ist der Entertainer, Schlager- und ausgebildete Opernsänger Die "Schöne Maid" machte ihn Anfang der 70er-Jahre in Deutschland berühmt. Jetzt ist der Entertainer, Schlager- und ausgebildete Opernsänger Tony Marshall nach langer Krankheit in Baden-Baden gestorben. 👓 Vollständige Meldung