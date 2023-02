17.02.2023 ( vor 18 Stunden )



Originelle Ideen kommen in der Forschung zu kurz, belohnt wird der Mainstream. Das sagt zumindest der Chef einer neuen Wissenschaftsstiftung. Was will er anders machen? Originelle Ideen kommen in der Forschung zu kurz, belohnt wird der Mainstream. Das sagt zumindest der Chef einer neuen Wissenschaftsstiftung. Was will er anders machen? 👓 Vollständige Meldung