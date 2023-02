17.02.2023 ( vor 2 Stunden )



Aus ungeklärter Ursache ist in Hamburg eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Flammen sorgten am frühen Freitagabend für eine große Rauchwolke über dem Stadtteil Steilshoop. Betroffen sei eine Fläche von etwa 10 mal 50 Metern, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Menschen seien ersten Erkenntnissen zufolge nicht gefährdet. In der Halle werden offenbar Baustoffe gelagert. Die Löscharbeiten dauern an. 👓 Vollständige Meldung