Alexander News (Fußball-Bundesliga: FC Bayern München verliert bei Borussia Mönchengladbach) has been published on my24group - https://t.co/sWWHao25Up vor 4 Stunden Eurosport DE Die Nerven lagen blank. 😯 https://t.co/hLzRNzs6f4 vor 10 Stunden Derek Rae RT @sportstudio: Nach dem Platzverweis und der folgenden Niederlage in Gladbach liegen bei Bayern-Trainer Julian #Nagelsmann die Nerven bla… vor 11 Stunden