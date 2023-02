19.02.2023 ( vor 9 Stunden )



Am 19. Februar 2020 erschoss ein 43-Jähriger in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Zum dritten Jahrestag wird unter anderem Bundesinnenministerin Faeser zu einer Gedenkstunde in der Stadt erwartet.