19.02.2023 ( vor 2 Stunden )



Union Berlin hat die Chance vergeben, Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga zu werden. Auch die "Eisernen" schafften es nicht, Union Berlin hat die Chance vergeben, Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga zu werden. Auch die "Eisernen" schafften es nicht, Schalke 04 zu bezwingen. Schalke stellt mit der vierten Nullnummer in Folge einen Ligarekord auf. 👓 Vollständige Meldung