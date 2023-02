Bayern-Coach: Schiedsrichter Willenborg von Nagelsmann-Aussagen überrascht

21.02.2023 ( vor 2 Stunden )



Schiedsrichter Frank Willenborg hat kritisch, aber auch überrascht auf die Aussagen von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:3 bei Borussia Mönchengladbach reagiert. „Was in der Kabine inhaltlich gesprochen wird, bleibt auch dort. Ich kann allerdings sagen, dass dort in der Sache diskutiert wurde, ohne jede Beleidigung“, sagte der 44-Jährige der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Willenborg, der in Osnabrück als Lehrer arbeitet, war am Samstag als Vierter Offizieller eingeteilt und beschrieb „das Verhalten beider Bänke“ als fair und respektvoll. 👓 Vollständige Meldung