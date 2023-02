Norderstedt: Alarmierend: Viele Schüler können nicht mehr richtig lesen Ursache für Probleme sind Corona und die Nutzung der sozialen Medien. Was das Norderstedter Lise-Meitner-Gymnasium vorhat.

abendblatt.de vor 6 Tagen - Top





Bessere Luftqualität in Deutschland: Umweltbundesamt: Grenzwerte sind aber nicht mehr streng genug Grenzwerte seien 20 Jahre alt und überholt. Rund drei Viertel aller Messstationen vor allem in Ballungsräumen und Städten würden neuere Empfehlungen der WHO...

Tagesspiegel vor 1 Woche - Deutschland Auch berichtet bei • CHIP Online