klaus China und der Ukraine-Krieg: Wenig glaubwürdig https://t.co/3Ot67W2C4q vor 2 Stunden 🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 China und der Ukraine-Krieg: Wenig glaubwürdig 🔸 China will einen Friedensplan für die Ukraine vorlegen. Dafür m… https://t.co/CPwzsf98ua vor 2 Stunden Karl C. Mayer @ulky Die Orientierung an Russland ist leider nicht mehr neu. Bei der UN-Resolution gegen Russlands Krieg in der Uk… https://t.co/Ji2zHnYAUL vor 1 Tag Steppenwolf RT @PatriotSozi: Der Hashtag Baerbock trendet. Was hat sie jetzt wieder getan? China den Krieg erklärt? Der Ukraine die Atombombe versproch… vor 2 Tagen Wolfgang Peter - folgt Dir RT @PatriotSozi: Der Hashtag Baerbock trendet. Was hat sie jetzt wieder getan? China den Krieg erklärt? Der Ukraine die Atombombe versproch… vor 3 Tagen Toastbrotstulle RT @PatriotSozi: Der Hashtag Baerbock trendet. Was hat sie jetzt wieder getan? China den Krieg erklärt? Der Ukraine die Atombombe versproch… vor 3 Tagen