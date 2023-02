23.02.2023 ( vor 7 Stunden )



Bundeswirtschaftsminister Habeck will einem Medienbericht zufolge gegen die Umgehung der Russland-Sanktionen vorgehen. Ein Zehn-Punkte-Papier beinhaltet schärfere Bedingungen für Exporte in Drittstaaten.