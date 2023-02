Jahrestag des Ukraine-Kriegs: "Ein Jahr der Tränen"

24.02.2023 ( vor 3 Stunden )



Am 24.2.2022 überfiel Russland die Ukraine. In einem Video der ukrainischen Regierung ist rückblickend von einem traurigen Jahr die Rede - doch mit Blick auf das kommende betont Selenskyj seine Zuversicht. Es werde "das Jahr des Sieges".