24.02.2023 ( vor 3 Stunden )



Die USA haben am Die USA haben am Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine weitere Sanktionen gegen Moskau verhängt. Zugleich kündigte US-Verteidigungsminister Austin neue militärische Hilfen an: Neben Munition soll Kiew vor allem Drohnen erhalten. 👓 Vollständige Meldung