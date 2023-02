24.02.2023 ( vor 4 Stunden )



Auch am ersten Auch am ersten Jahrestag des Kriegsbeginns werden in Kiew wieder Gefallene zu Grabe getragen. Trotz all der Opfer und Zerstörungen glauben jedoch offenkundig die meisten Ukrainer fest an einen Sieg. 👓 Vollständige Meldung